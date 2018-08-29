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Нас ждет достаточно серьезная игра, – Юрий Вернидуб о матче "Зари" против "РБ Лейпцига"

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Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / SPORTARENA.com

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов перед матчем с немецким "РБ Лейпцигом".

– Нас ждет серьезная игра. Это показал матч в Запорожье. "РБ Лейпциг" – очень хороший, сильный клуб. Дома мы играли 75 минут в не равных составах. Нам удалось сыграть "на ноль". Надеюсь, что завтра удаление не повторится, ребята будут более сдержанными и назойливыми в плане игры.

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– Дмитрий Хомченовский не прилетел в Германию. Что с ним?
– У него микротравма. Надеюсь, что он выздоровеет к воскресной игре против киевского "Арсенала".

– Понравилось настроение Владислава Кабаева, который сказал, что нам надо забивать и побеждать. Слушать такое приятно.
– Мы все знаем, что нужно забивать. Но сначала необходимо забить, а потом будем смотреть. Надеюсь, что их настроение передастся на игру. Повторюсь, что "Лейпциг" – очень серьезная команда. Если говорить честно, то мы находимся на двух разных полюсах, и я не боюсь это говорить. Но это не самое важное. Все решается на футбольном поле, где футболисты могут проявить себя с лучшей стороны и показать характер.

– Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник сказал, что Лига Европы в финансовом плане не очень интересный турнир и что нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы достичь какого-то результата с экономической точки зрения. Как вы и "Заря" оцениваете Лигу Европы в этом плане?
– Я думаю, господин Рангник так сказал, потому что "РБ Лейпциг" имеет огромную финансовую поддержку. Для них Лига Чемпионов приоритетнее. А вот для нашего клуба Лига Европы – очень хороший задел. Если попадем в группу, то будет шанс заработать деньги для клуба и футболистов. Плюс, престиж – показать себя на евроарене, пусть даже и в Лиге Европы, дорогого стоит.

В украинском чемпионате много футболистов, которые хотят проявить себя у нас или же в Лиге Европы и перебраться в европейские клубы. Для нас Лига Европы имеет значение. Точно так же, как и внутренний чемпионат. Мы не разделяем эти два турнира. Нам тяжело играть на два фронта, но нужно быть к этому готовыми.

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– В каком состоянии сейчас находится новый нападающий и то это форвард, которого хотели видеть вы?
– Пока рано об этом спрашивать, потому что на эти матчи он не заявлен, так как заявка была еще перед первой встречей с "Лейпцигом". Возможно, если все получится, то на игру с "Арсеналом" он появится в составе.

Напомним, матч "РБ Лейпциг" – "Заря" состоится в четверг, 30 августа. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Новости спорта Лига Европы ФК Заря
Источник: Пресс-служба ФК "Заря"
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