Нас ждет жесткая борьба в плей-офф, – тренер "Киев-Баскет"

Новичок Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" неплохо освоился в чемпионате и пока занимает место в верхней части турнирной таблицы. Также команда пробилась в "Финал четырех". Для столичных болельщиков, переживающих потерю "Строителя", это, конечно же, приятный сюрприз.

Сейчас команду Евгения Мурзина ожидает непростая серия из пяти выездных матчей подряд. Начнется она игрой против "Одессы". Ранее киевляне уже уступили морякам на выезде, а дома смогли вырвать победу лишь в овертайме.

"У "Одессы" сильный, сбалансированный состав, есть опытные игроки. Мы в Суперлиге Пари-Матч уже встречались дважды, на выезде провалились, а в Киеве не без труда взяли реванш. У нас усеченный состав, поэтому будет непросто. В Одессе и вовсе сможем рассчитывать лишь на девять игроков. Но мы серьезно готовились к этому матчу и будем биться на победу", – рассказал главный тренер БК "Киев-Баскет" Евгений Мурзин.

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Аналитики Parimatch явного претендента на победу не выделяют. "Одессе" дают 47% на успех и 46% киевлянам (и 6% на ничью в основное время). Прогноз на результат встречи не зря сложный – предыдущие матчи команд показали, что оба коллектива довольно неуступчивые. Поэтому и в этот раз можно ожидать настоящей борьбы на площадке.