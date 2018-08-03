NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну

На официальном сайте космического агентства NASA опубликована аудиозаписи миссии "Аполлон-11", во время которой американские астронавты впервые в истории высадились на луну.

Раньше все аудиозаписи переговоров находились на магнитных носителях. Они хранились при особых условиях с контролируемым климатом в хранилище Космического центра имени Линдона Джонсона NASA совместно с Университетом Техас в Далласе оцифровали 170 магнитофонных пленок.

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На записях можно прослушать переговоры трех астронавтов, которые принимали участие в миссии: Нила Армстронга, Эдвина База Олдрина и Майкла Коллинза, который остался пилотировать космический корабль на орбите Луны в то время, как двое других участников миссии высадились на ее поверхность.

Оцифрованные аудиозаписи с сопровождением субтитров.

На данной записи можно услышать знаменитую фразу астронавта Нила Армстронга, которую он озвучил во время первого шага на поверхности Луны 21 июля 1969 года: "Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".

На сайте также можно найти фотографии сделанные астронавтами во время миссии.

Астронавт Майкл Коллинз в кабине космического корабля

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