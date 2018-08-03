21:30
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну

45 Читати новину українською
Опубликовано аудиозаписи переговоров во время высадки астронавтов на луну
Опубликовано аудиозаписи переговоров во время высадки астронавтов на луну / NASA

На официальном сайте космического агентства NASA опубликована аудиозаписи миссии "Аполлон-11", во время которой американские астронавты впервые в истории высадились на луну.

Раньше все аудиозаписи переговоров находились на магнитных носителях. Они хранились при особых условиях с контролируемым климатом в хранилище Космического центра имени Линдона Джонсона NASA совместно с Университетом Техас в Далласе оцифровали 170 магнитофонных пленок.

Читайте также: Самое длинное лунное затмение века: в соцсетях делятся фотографиями и видео

На записях можно прослушать переговоры трех астронавтов, которые принимали участие в миссии: Нила Армстронга, Эдвина База Олдрина и Майкла Коллинза, который остался пилотировать космический корабль на орбите Луны в то время, как двое других участников миссии высадились на ее поверхность.

Оцифрованные аудиозаписи с сопровождением субтитров.

На данной записи можно услышать знаменитую фразу астронавта Нила Армстронга, которую он озвучил во время первого шага на поверхности Луны 21 июля 1969 года: "Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".

На сайте также можно найти фотографии сделанные астронавтами во время миссии.

Майкл Коллінз, Аполон-11, висадка на Місяць

Астронавт Майкл Коллинз в кабине космического корабля

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

Теги: Техно Луна NASA Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
сегодня, 20:00 "Ми вірили в свої сили", – учасник боїв за Донецький аеропорт розповів деталі блокади
Віталій Дейнега
Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
Юлія Михайлова
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
сегодня, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
464
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сегодня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
О самом страшном преступлении против режима в России
сегодня, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук