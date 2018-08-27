NASA опубликовало невообразимый снимок "космического глаза": фото

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимок планетарной туманности NGC 3918 в созвездии Центавр. Этот объект находится на расстоянии примерно 4 900 световых лет от нашей планеты. Отметим, что туманность напоминает гигантское "космическое око".

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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NGC 3918 является примером смерти красного гиганта и появлением белого карлика. После того как термоядерное горение водорода в недрах звезды заканчивается, изменения во внутренней структуре приводят к ее расширению и превращению в красного гиганта. После этого происходит сжатие, в ходе которого внешние слои оболочки светила выбрасываются в пространство в виде гигантских облаков пыли и газа. В результате, формируется белый карлик.

Отметим, что обнародованный снимок переданный с борта орбитального телескопа Hubble. Изображение получено инструментом Wide Field and Planetary Camera 2. Фото представляет собой композицию снимков, полученных в видимой и ближней инфракрасной частях спектра.

Что такое планетарная туманность?

Это преходящее по астрономическим меркам явление, которое длится всего несколько десятков тысяч лет. Астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды – горячего белого карлика, который возбуждает свечение туманности.

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