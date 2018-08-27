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NASA опубликовало невообразимый снимок "космического глаза": фото

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NGC 3918 в созвездии Центавр
NGC 3918 в созвездии Центавр / NASA

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимок планетарной туманности NGC 3918 в созвездии Центавр. Этот объект находится на расстоянии примерно 4 900 световых лет от нашей планеты. Отметим, что туманность напоминает гигантское "космическое око".

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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NGC 3918 является примером смерти красного гиганта и появлением белого карлика. После того как термоядерное горение водорода в недрах звезды заканчивается, изменения во внутренней структуре приводят к ее расширению и превращению в красного гиганта. После этого происходит сжатие, в ходе которого внешние слои оболочки светила выбрасываются в пространство в виде гигантских облаков пыли и газа. В результате, формируется белый карлик.

 

I spy with my little eye … a celestial eye? Our Hubble Space Telescope (@NASAHubble) spotted this brilliant cloud of colorful gas in the constellation of Centaurus, around 4,900 light-years from our home planet. It’s distinctive eye-like shape, with a bright inner shell of gas and a more diffuse outer shell that extends far from the nebula, looks as if it could be the result of two separate ejections of gas. But this is in fact not the case: studies of the object suggest that they were formed at the same time, but are being blown from the star at different speeds. The powerful jets of gas emerging from the ends of the large structure are estimated to be shooting away from the star at speeds of up to 217,500 miles per hour. By the standards of astronomical phenomena, planetary nebulas like this one are very short-lived, with a lifespan of just a few tens of thousands of years. Since launching our Hubble Space Telescope in 1990, our view of the universe and our place within it has never been the same. Credit: ESA/Hubble and NASA #nasa #space #hubble #universe #solarsystem #galaxy #beautiful #lightyears #discovery #exploration #telescope #astronomy #pictureoftheday #stars

Публикация от NASA (@nasa)

Отметим, что обнародованный снимок переданный с борта орбитального телескопа Hubble. Изображение получено инструментом Wide Field and Planetary Camera 2. Фото представляет собой композицию снимков, полученных в видимой и ближней инфракрасной частях спектра.

Что такое планетарная туманность?
Это преходящее по астрономическим меркам явление, которое длится всего несколько десятков тысяч лет. Астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды – горячего белого карлика, который возбуждает свечение туманности.

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Теги: Техно NASA Космос Hubble
Источник: 24 Канал
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