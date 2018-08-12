NASA отправило зонд к Солнцу: невероятные фото запуска

Агентство NASA успешно запустило беспилотный солнечный зонд Parker.

Запуск состоялся в ночь на 12 августа со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.

Читайте также: Астронавт сделал невероятный снимок полярного сияния из космоса

Об успешном запуске NASA отчиталось яркими фото на своих страницах в социальных сетях.

Солнечный зонд Parker успешно запущен! Лети, Паркер, солнечный зонд!

– говорится в физической лаборатории Johns Hopkins APL, которая была причастна к запуску.

A moment 60 years in the making: #ParkerSolarProbe lifting off on @ulalaunch's Delta IV Heavy rocket, beginning its seven year journey toward the Sun. pic.twitter.com/f3lI0DF53U — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 12 серпня 2018 р.

Зонд отправили на ракете Delta IV-Heavy. Он уже покинул грузовой отсек летательного аппарата и движется к Венере, чтобы воспользоваться гравитационным полем планеты и приблизиться к Солнцу.

За запуском солнечного зонда Parker можно было следить в онлайн-режиме:

Ранее старт ракеты-носителя Delta IV-Heavy с аппаратом на борту был перенесен с 11 августа.