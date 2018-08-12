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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

NASA отправило зонд к Солнцу: невероятные фото запуска

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Агентство NASA успешно запустило беспилотный солнечный зонд Parker.

Запуск состоялся в ночь на 12 августа со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.

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Об успешном запуске NASA отчиталось яркими фото на своих страницах в социальных сетях.

Солнечный зонд Parker успешно запущен! Лети, Паркер, солнечный зонд!
– говорится в физической лаборатории Johns Hopkins APL, которая была причастна к запуску.

Зонд отправили на ракете Delta IV-Heavy. Он уже покинул грузовой отсек летательного аппарата и движется к Венере, чтобы воспользоваться гравитационным полем планеты и приблизиться к Солнцу.

За запуском солнечного зонда Parker можно было следить в онлайн-режиме:

Ранее старт ракеты-носителя Delta IV-Heavy с аппаратом на борту был перенесен с 11 августа.

Теги: NASA Новости США Техно Космос Фотоновости
Источник: 24 Канал
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