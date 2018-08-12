NASA отправило зонд к Солнцу: невероятные фото запуска
Агентство NASA успешно запустило беспилотный солнечный зонд Parker.
Запуск состоялся в ночь на 12 августа со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.
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Об успешном запуске NASA отчиталось яркими фото на своих страницах в социальных сетях.
Солнечный зонд Parker успешно запущен! Лети, Паркер, солнечный зонд!
– говорится в физической лаборатории Johns Hopkins APL, которая была причастна к запуску.
Зонд отправили на ракете Delta IV-Heavy. Он уже покинул грузовой отсек летательного аппарата и движется к Венере, чтобы воспользоваться гравитационным полем планеты и приблизиться к Солнцу.
За запуском солнечного зонда Parker можно было следить в онлайн-режиме:
Ранее старт ракеты-носителя Delta IV-Heavy с аппаратом на борту был перенесен с 11 августа.