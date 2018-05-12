NASA отправит вертолет на Красную планету в рамках миссии "Марс-2020"

Аэрокосмическое агентство NASA анонсировало, что отправит на Марс небольшой вертолет в рамках миссии "Марс-2020".

С его помощью NASA планирует проверить возможность аппаратов, которые тяжелее воздуха, летать в атмосфере Красной планеты.

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30-дневные испытания будут включать 5 полетов, каждый из которых будет длиннее предыдущего (до нескольких десятков метров) и длиннее (до 90 секунд). Во время первого полета аппарат должен вертикально взлететь на 3 метра и зависнуть на 30 секунд, – говорится в сообщении NASA.

Стоит отметить, что в рамках миссии "Марс-2020" на Красную планету планируют отправить ровер, похожий на "Кьюриосити", который находится на планете с 2001 года. Марсоход будет исследовать геологию планеты, искать на ней следы жизни, а также природные ресурсы и риски для людей.

Вертолет от NASA, который полетит на Марс – смотрите видео