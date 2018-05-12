21:27
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

NASA отправит вертолет на Красную планету в рамках миссии "Марс-2020"

111 Читати новину українською
NASA отправит на Марс вертолет
NASA отправит на Марс вертолет / Фото из свободных источников

Аэрокосмическое агентство NASA анонсировало, что отправит на Марс небольшой вертолет в рамках миссии "Марс-2020".

С его помощью NASA планирует проверить возможность аппаратов, которые тяжелее воздуха, летать в атмосфере Красной планеты.

Читайте также: NASA получило сигнал из недавно отправленных аппаратов к Марсу

30-дневные испытания будут включать 5 полетов, каждый из которых будет длиннее предыдущего (до нескольких десятков метров) и длиннее (до 90 секунд). Во время первого полета аппарат должен вертикально взлететь на 3 метра и зависнуть на 30 секунд, – говорится в сообщении NASA.

Стоит отметить, что в рамках миссии "Марс-2020" на Красную планету планируют отправить ровер, похожий на "Кьюриосити", который находится на планете с 2001 года. Марсоход будет исследовать геологию планеты, искать на ней следы жизни, а также природные ресурсы и риски для людей.

Вертолет от NASA, который полетит на Марс – смотрите видео

 

Теги: Космос Техно Марс NASA
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 265
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 448
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1270
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 218
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
203
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук