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NASA поделилось подробностями новой космической программы: чем она особенная

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NASA поделилось подробностями новой космической программы
NASA поделилось подробностями новой космической программы / Фото из открытых источников

Аэрокосмическое агентство NASA объявило сроки тестовых полетов на Международную космическую станцию с территории США космических кораблей Boeing и SpaceX. Полеты будут осуществляться в рамках программы NASA Commercial Crew Program, целью которой является создание частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС.

Об этом сообщает NASA.

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Чтобы подтвердить соответствие требованиям NASA, компании должны продемонстрировать, что их системы готовы к началу регулярных рейсов на космическую станцию. Сначала они должны осуществить беспилотные тестовые полеты, которые получили названия Orbital Flight Test for Boeing для космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Demo-1 для Crew Dragon.

Беспилотный полет CST-100 Starliner осуществят в конце 2018 – начале 2019 года, а запуск беспилотного корабля Crew Dragon на МКС проведут в ноябре 2018 года.

SpaceX здійснюватиме комерційні польоти на МКС
SpaceX будет осуществлять коммерческие полеты на МКС

После беспилотных полетов обе компании выполнят тестовые запуски космических кораблей с экипажем на борту, SpaceX Demo-2 – в апреле 2019 года и Boeing Crew Flight Test – в середине 2019 года. Только после успешного завершения всех тестовых запусков NASA выдаст компании сертификат на проведение регулярных полетов на МКС для проведения ротации экипажей.

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Кроме того, аэрокосмическое агентство объявило имена 9 счастливчиков, которые первыми отправятся в космос в рамках новой программы. На Crew Dragon полетят Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Боб Бенкен и Дог Харли. На Starliner к МКС отправятся Джон Кассадо, Сунита Уильямс, Эрик Боу, Крис Фергюсон и Николь Амапа-Манн.

 

The excitement level was today as we announced the nine astronauts that will fly on some of the first Commercial Crew flights to the International Space Station (@ISS). American companies Boeing (@Boeing) and SpaceX (@SpaceX) have been building brand new, high-tech spaceships to transport astronauts from American soil into space for the first time since the space shuttle retirement in 2011. This new spaceflight capability will allow us to maintain a crew of seven astronauts on the space station. That means more science! This scientific research leads to breakthroughs and also aids in understanding and mitigating the challenges of long-duration spaceflight, which is important in our journey to send humans to the Moon and Mars. Credit: NASA/Bill Ingalls #nasa #space #astronauts #LaunchAmerica #CommercialCrew #Boeing #SpaceX #spacecraft #spaceship #science #spacestation #launch #american #US #SpaceShuttle #excitement #crew #announcement

Публикация от NASA (@nasa)

 

С 2011 года для доставки своих астронавтов на борт МКС американское космическое агентство пользуется услугами Роскосмоса. Полет одного астронавта на МКС на российском космическом корабле "Союз" обходится NASA в 80 миллионов долларов.

Что такое МКС?
Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно Космос МКС NASA SpaceX
Источник: 24 Канал
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