NASA показала, каким будет жилье первых колонистов Марса
Космическое агентство NASA провело конкурс на лучший проект жилья для первых Колонистов Марса. Всего участие в конкурсе приняли 18 команд со всего мира.
Об этом сообщается на сайте космического агентства.
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Финалистами конкурса стали только пять команд. Между собой они разделят призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас.
С помощью специальных программных инструментов команды-победители разработали цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе.
Ожидается, что материалы для постройки жилья будут собирать прямо на Марсе, а жилые модули планируют напечатать с помощью 3D-принтеров.
Жилье первых колонистов Марса по проекту команды из штата Арканзас