NASA показала, каким будет жилье первых колонистов Марса

Космическое агентство NASA провело конкурс на лучший проект жилья для первых Колонистов Марса. Всего участие в конкурсе приняли 18 команд со всего мира.

Об этом сообщается на сайте космического агентства.

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Финалистами конкурса стали только пять команд. Между собой они разделят призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас.

С помощью специальных программных инструментов команды-победители разработали цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе.

Ожидается, что материалы для постройки жилья будут собирать прямо на Марсе, а жилые модули планируют напечатать с помощью 3D-принтеров.



Жилье первых колонистов Марса по проекту команды из штата Арканзас