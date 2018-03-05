NASA показало гигантский шторм на Сатурне: невероятное фото
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию, на которой изображен грандиозный шторм на планете Сатурн.
Как рассказывают ученые, подобное можно наблюдать на планете раз за 30 лет, передает Phys.Org.
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Кроме того, специалисты предполагают, что планета накапливает энергию в течение нескольких десятилетий, а потом выпускает ее в виде закрученного и хаотического шторма с грозой.
Фотография была сделана спутником Cassini, который разрабатывался совместно специалистами NASA, ESA и космическим агентством Италии ASI. Аппарат был уничтожен 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере планеты.
Гигантский шторм на Сатурне
Источник: 24 Канал
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