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Телеканал новостей 24 Новости Космос

NASA показало невероятное фото атмосферы Юпитера

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Облака на Юпитере
Облака на Юпитере / NASA

В NASA опубликовали новый снимок атмосферы Юпитера, сделанный межпланетной станцией Juno при сближении с планетой.

Фото опубликовали на сайте космического агентства.

На снимке в подробных красках можно увидеть атмосферу Юпитера. В частности, видны верхние аммиачные облака, которые имеют форму полос, параллельных экватору.

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Темные полосы – это нисходящие потоки, а светлые – теплые восходящие. В агентстве предупредили, что цвета немного откорректировали, чтобы добиться большей контрастности.

Чтобы сделать снимок, станция Juno пролетела на высоте 6200 километров над облаками Юпитера.


Новый снимок атмосферы Юпитера

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Теги: Техно Космос NASA Юпитер
Источник: 24 канал
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