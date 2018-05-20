NASA показало Солнце в необычном цвете: интересный снимок

Ученые NASA сделали необычный снимок Солнца, сделанный с помощью Обсерватории солнечной динамики (SDO). На фото Солнце изображено в фиолетовом цвете.

Фото обнародовано на сайте агентства.

Этот снимок был сделан SDO 15 мая.

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Как объясняют в NASA, с помощью данных, собранных SDO, они пытаются изучить влияние солнечной активности на Землю. Поэтому наблюдают за поверхностью звезды на разной длине волны.

SDO должно помочь предсказать солнечную активность, ведь она влияет на жизнь на Земле и технологические разработки человечества. Для этого зонд наблюдает за изменениями в магнитном поле Солнца и за тем, как энергия превращается и выбрасывается в гелиосферу, а затем и в космос в виде солнечного ветра.

Солнце в необычном цвете