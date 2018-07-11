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NASA показало забавный ролик с космонавтами, которые неуклюже передвигаются по Луне

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NASA показало забавный ролик с космонавтами
NASA показало забавный ролик с космонавтами

Космическое агентство NASA показало видео, смонтированное из кадров неудачных попыток астронавтов передвигаться на поверхности Луны. На кадрах астронавты теряют равновесие или неловко падают на поверхности спутника.

На видео нарезка кадров из миссий Apollo, тогда астронавты перемещались по поверхности Луны прыжками. Однако двигаться в условиях низкой гравитации не так просто, что и доказывает видео.

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Одной из причин падения является тот факт, что, несмотря на уменьшение веса на Луне, масса остается неизменной. Поэтому инерция, которая связана с массой, а не с весом, также остается неизменной.

Как космонавты передвигаются по Луне

Что такое миссия Apollo?
Это программа пилотируемых космических полетов NASA с высадкой на Луне. Она началась в 1961 году и была завершена в 1975. Эти шесть полетов — единственные в истории, когда люди высаживались на другом космическом теле.

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Теги: Техно Космос NASA
Источник: 24 Канал
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