NASA проводит трансляцию самого длинного лунного затмения: видео
NASA проводит трансляцию лунного затмения. Ученые назвали затмение самым длинным за последние 100 лет.
Космическое агентство ведет трансляцию в Twitter.
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Во время затмения можно будет увидеть и Луну и четвертую планету Солнечной системы – Марс.
Лунное затмение можно наблюдать почти по всему миру, за исключением Северной Америки. Полное затмение продлится целый час и 43 минуты.
Источник: 24 Канал
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