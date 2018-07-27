NASA проводит трансляцию самого длинного лунного затмения: видео

NASA проводит трансляцию лунного затмения. Ученые назвали затмение самым длинным за последние 100 лет.

Космическое агентство ведет трансляцию в Twitter.

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Во время затмения можно будет увидеть и Луну и четвертую планету Солнечной системы – Марс.



Лунное затмение можно наблюдать почти по всему миру, за исключением Северной Америки. Полное затмение продлится целый час и 43 минуты.