NASA создало карту загрязнения в атмосфере Земли

Специалисты NASA создали карту облаков пыли, состоящий из невидимых глазом мелких частиц, находящихся в атмосфере Земли. Карту сделали на основе данных со спутников и наземных обсерваторий.

Об этом говорится на сайте агентства.

Эта пыль, которую называют атмосферным аэрозолем, состоит из взвешенных твердых частиц морской соли, сажи, горных пород и пыли от тяжелой промышленности и тому подобного. Эти пылинки невидимые для человеческого глаза, но часто именно они становятся причиной заболеваний дыхательных путей, аллергии и токсических отравлений.

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Некоторые такие облака могут образовываться из-за погодных явлений. Например, такое происхождение имеют облака в районе Гавайев, образованные частицами морской соли, поднятыми в воздух тайфуном "Лейн", и облака у берегов Японии, которые стали результатом активности тайфунов "Сулик" и "Симарон".

If you have ever watched smoke billowing from a wildfire or dust blowing in the wind, you've seen aerosols. This visualization uses @NASAEarth satellite data to show the expansive view of the mishmash of particles that dance & swirl through the atmosphere https://t.co/kSeB1jWjmP pic.twitter.com/I9BKFPik01 — NASA (@NASA) 24 августа 2018 г.

При этом облака с атмосферным аэрозолем над Северной Америкой и Африкой состоят из частиц, попавших в атмосферу в результате лесных пожаров. Эти облака постепенно смещаются к Атлантическому океану.

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