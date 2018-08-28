NASA создало карту загрязнения в атмосфере Земли
Специалисты NASA создали карту облаков пыли, состоящий из невидимых глазом мелких частиц, находящихся в атмосфере Земли. Карту сделали на основе данных со спутников и наземных обсерваторий.
Об этом говорится на сайте агентства.
Эта пыль, которую называют атмосферным аэрозолем, состоит из взвешенных твердых частиц морской соли, сажи, горных пород и пыли от тяжелой промышленности и тому подобного. Эти пылинки невидимые для человеческого глаза, но часто именно они становятся причиной заболеваний дыхательных путей, аллергии и токсических отравлений.
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Некоторые такие облака могут образовываться из-за погодных явлений. Например, такое происхождение имеют облака в районе Гавайев, образованные частицами морской соли, поднятыми в воздух тайфуном "Лейн", и облака у берегов Японии, которые стали результатом активности тайфунов "Сулик" и "Симарон".
При этом облака с атмосферным аэрозолем над Северной Америкой и Африкой состоят из частиц, попавших в атмосферу в результате лесных пожаров. Эти облака постепенно смещаются к Атлантическому океану.
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