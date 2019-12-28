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      Аналитик и блогер.

      Население России сократится, или Еще одна причина менять власть

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      Население России к 2036 году сократится до 143 миллионов человек / Фото из открытых источников

      Убыль населения России – это процесс, который уже сложно маскировать.

      Росстат опубликовал три версии демографического прогноза до 2036 года. Оптимистический вариант предполагает, что общая численность населения России к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м. Другие варианты предусматривают снижение численности за 16 лет до 134,277 миллиона человек, а также до 142,993 миллиона.

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      Убыль населения России – это процесс, который уже сложно маскировать. Только в этом году естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.

      Власть пытается рассказывать про объективные причины происходящей катастрофы – про демографические "ямы", идущие еще от войны 41-45 годов. Однако этих "ям" было уже три, и их влияние на происходящее сегодня никак не объясняет имеющиеся темпы вымирания населения. Причины явно в другом. Причины – в процессах, начавшихся в 80 годы и продолжившиеся после них. Молодая демократическая власть девяностых, а тем более нынешняя скрепно-духовная власть бандитов и преступников способствовала уничтожению населения страны ничуть не меньше гитлеровского нашествия. Духовный отец сегодняшних правителей России – Адольф Гитлер – должен в своем гробу лишь аплодировать их достижениям.

      Однако звериная социальная политика – только один фактор, который убивает население страны. Еще один фактор – гипер-агломерирование России. Наши социал-дарвинисты строят Россию, в которой будет 15-20 крупных агломераций, между которыми должна быть пустыня. Опустынивание провинциальных территорий – ничуть не менее опасный фактор с точки зрения демографии. Объективно население в крупных и сверхкрупных населенных пунктах увеличивает свою численность в основном за счет миграции извне. Рождаемость в мегаполисах недостаточна для естественного воспроизводства. Оно возможно лишь в небольших городах, поселках и сельской местности. И именно по ним сейчас проходит каток преступной социальной политики, обеспечивая устойчивое движение в сторону крупных агломераций.

      Отказ от развития провинции в пользу мегаполисов объективно создает ситуацию, в которой убыль населения становится нормой. Мегаполисы не способны обеспечить естественный прирост населения, а провинция безжалостно уничтожается. В этом смысле пессимистический прогноз Росстата с численностью населения России к 36 году в 134 млн человек может оказаться очень даже оптимистическим. В реальности падение численности населения может оказаться еще более глубоким.

      Выход из нынешнего кошмарного состояния вполне понятен – восстановление нормальной социальной политики и восстановление баланса развития крупных населенных пунктов и небольших.

      Проблема в том, что для возврата к человеческой социальной политике необходимо менять власть, заточенную на ликвидацию социальных гарантий как таковых, а для восстановления баланса между крупными и небольшими населенными пунктами необходим отказ от унитарного имперского государственного строительства, переход к нормальной федеративной политике. Но и это при нынешнем режиме невозможно – он не в состоянии управлять страной вне рамок "вертикали". Все упирается в текущий режим власти, который является не просто тормозом развития страны, а ее могильщиком.

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      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Публикации
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