Населения зомбировали течение пяти лет: министр обороны отреагировал на опрос в ОРДЛО

Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал результаты недавно обнародованного опроса жителей ОРДЛО. Он объяснил полученные данные постоянным информационным воздействием оккупантов на население оккупированных территорий.

Об этом министр рассказал во эфире программы "ТСН Неделя" на канале "1+1".

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Я не знаю методики, по которой принималось это исследование. Но могу сказать, что действительно населения там находится под постоянным информационным воздействием. И мы этот эффект. В течение 5 лет там населения зомбувалося с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и такое,

– отметил Загороднюк.

Министр также отметил, что информационная война со стороны России против Украины началась задолго до 2014 года.

Кроме этого он добавил, что Украина планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что сейчас не до конца понятной остается обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей ОРДЛО, что было обнародовано "Зеркалом недели", однако показаны там тенденции нужно иметь в виду при выработке решений по Донбасса.

Опрос проводился Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при участии компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года. Авторы утверждают, что опрошено 1606 респондентов: 800 – неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.