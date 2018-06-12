Наш "Аладдин": что стало с чиновником, у которого нашли сокровища в туннелях собственного дома

Два года в Николаеве задержали влиятельного чиновника – уже экс-заместителя главы Николаевской обладминистрации Николая Романчука. СБУ и ГПУ тогда просто шокировали общественность: во время обыска его дома следователи обнаружили там целую сеть туннелей, набитых золотом, деньгами, антиквариатом и драгоценностями. За эти подземные сокровища Романчук получил прозвище "Аладдин"

И это при том, как это часто бывает, по декларации чиновник выглядел бедным как церковная мышь – только небольшой земельный участок и маленький дачный домик, рассказал в своем видеоблоге "Право на правду" журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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"Однако, у его жены и двух сыновей вместе насчитывалось 5 квартир в Николаеве, одна в Одессе и еще три двухэтажных дома гигантских размеров. С пещерами сокровищ под ними. К тому же чиновник был еще отмечен званием Героя Украины за то, что в течение многих лет руководил николаевским судостроительным заводом "Океан", – отметил он.

Романчук попал в Николаевскую обладминистрацию на должность первого заместителя председателя. И уже на этом посту был пойман на взятке и на владении большими подземными богатствами. Суд решил, что заместителя главы обладминистрации надо держать под стражей, а отпустить на волю можно только под залог в 5,5 миллионов гривен. И деньги на залог где-то очень быстро нашлись. Следовательно, вскоре чиновник вышел на свободу.

Вы спросите, как же дела у этого николаевского "Аладдина" сегодня? Прекрасно. Просто великолепно. Его дело в суде сейчас почти никак не двигается. За последние полгода произошло лишь одно короткое и малозначимое судебное заседание. Более того, прошлой осенью произошла неприятность. Когда суд начал изучать доказательства и захотел посмотреть на взятку, на которой приняли Романчука, выяснилось, что приобщенные к делу десятки тысяч долларов фальшивые,

– возмутился Гнап.

То есть, в материалах производства они сначала фигурировали как настоящие. Но когда после ареста Романчука деньги передали в качестве доказательства на хранение в военную прокуратуру, там кто-то подменил их фальшивыми.

"Кто подменил? Подчиненные главного военного прокурора Анатолия Матиоса до сих пор никак это не могут выяснить. Не исключено, что этому "Аладдину" пришлось отдать часть своих сокровищ "сорока разбойникам" из СБУ и Генпрокуратуры", – добавил журналист.

Видео полного выпуска блога "Право на правду" за 12 июня 2018 года