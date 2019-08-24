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      Наш Крым: в День Независимости на оккупированном полуострове запестрели сине-желтые флаги – фото

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      В аннексированном Крыму вывешивают национальные флаги и раскрашивают стелы
      В аннексированном Крыму вывешивают национальные флаги и раскрашивают стелы / Фото из соцсетей

      Украинские патриоты-лихачи повесили национальные флаги на админзданиях и в местах-изюминках оккупированного полуострова. Так, аннексированный Россией Крым запестрел сине-желтой символикой.

      Национальные флаги разместили на здании железнодорожного вокзала в Севастополе и на скалах-визитке Гурзуфа. Соответствующие снимки в соцсетях публикуют местные блоггеры.

      Как президент вспомнил аннексированный Крым в своей речи: Зеленский обратился к украинцам во время Шествия достоинства

      В цвета государственного флага Украины неизвестные смельчаки раскрасили надпись "Ялта" на бетонном потолке гостиницы "Ялта-Интурист".

      Пользователи в соцсетях выражают надежду: Крым совсем скоро вернется в состав Украины.

      "Крым – навсегда Украина", "Мы вскоре вернемся домой", – пишут украинцы из оккупированной земли.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Аннексия Крыма Новости Крыма
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