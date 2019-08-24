Наш Крым: в День Независимости на оккупированном полуострове запестрели сине-желтые флаги – фото

Украинские патриоты-лихачи повесили национальные флаги на админзданиях и в местах-изюминках оккупированного полуострова. Так, аннексированный Россией Крым запестрел сине-желтой символикой.

Национальные флаги разместили на здании железнодорожного вокзала в Севастополе и на скалах-визитке Гурзуфа. Соответствующие снимки в соцсетях публикуют местные блоггеры.

Как президент вспомнил аннексированный Крым в своей речи: Зеленский обратился к украинцам во время Шествия достоинства

В цвета государственного флага Украины неизвестные смельчаки раскрасили надпись "Ялта" на бетонном потолке гостиницы "Ялта-Интурист".

Гурзуф, Ялта, південний берег, Крим та вся Україна, зі святом! pic.twitter.com/trLw2e32oH — дивний привид, що живе в макеті (@idol0v) August 24, 2019

Крим, смт. Новоозерне, 24.08.19.

Зі святом, шановні земляки! Віримо в повернення. pic.twitter.com/PNLu67XdsN — Сектор Крыма (@SectorCrimea) August 24, 2019

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє!

Бажаю нам всім,щоб "доленька" не забарилася!

І як найшвидше наше море і наши гори,НАШ Крим почули

"Слава Україні"!

Вітаю! pic.twitter.com/U29LliV163 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 24, 2019

С Днём независимости, Украина! Слава Україні, героям слава! pic.twitter.com/usMCn9osou — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 24, 2019

Пользователи в соцсетях выражают надежду: Крым совсем скоро вернется в состав Украины.

"Крым – навсегда Украина", "Мы вскоре вернемся домой", – пишут украинцы из оккупированной земли.

Зі Святом,ріднесенькі!Крим-назавжди Україна! — синьо-жовта волошка (@UaVoloshka) August 24, 2019