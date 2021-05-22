Підготовка морських піхотинців відбувається на базі Військової академії, у Школі морського піхотинця та безпосередньо у військових частинах. Про це командувач морської піхоти розповів у інтерв'ю.
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Як морська піхота навчає своїх воїнів
Офіцерські кадри
Підготовка офіцерського складу відбувається у Військовій академії в Одесі за спеціальністю "Управління діями морської піхоти". До кандидатів особливих вимог немає, однак перевагу надають військовослужбовцям військової служби за контрактом, які вже визначились з подальшою кар'єрою та мають бойовий досвід.
Під час навчання майбутні офіцери проходять стажування у підрозділах морської піхоти. Для них організовують польові виходи з акцентом на практичній складовій.
Навчання у Школі морського піхотинця
Для того, щоб стати морським піхотинцем, кожен військовослужбовець має пройти курс поглибленої підготовки у Школі морського піхотинця. Школа є частиною Навчального центру ВМС ЗС України.
За словами Содаля, у планах є розвиток навчально-матеріальної бази на полігоні морської піхоти, що на Олешківських пісках. Наразі там триває розбудова відповідної інфраструктури. Крім того, динамічні тренажери, тактичний клас, клас тактичної медицини, класи тренажерів екіпажів танків Т-80, навчально-методичний клас, клас інженерної підготовки, клас тренажерів БМП та класи протиповітряної оборони вже ввели в експлуатацію.
Наша програма підготовки відкоригована з урахуванням досвіду морської піхоти США. Наша мета – щоб морський піхотинець мав повний спектр практичних навичок у володінні зброєю. Ми маємо готувати воїнів до десантних операцій, наступальних та оборонних дії і відбиття російської агресії,
– заявив генерал-лейтенант.
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Підготовка у військовій частині
Содаль наголосив, що підготовка у військовій частині є найважливішою. Адже морські піхотинці комплексно вчаться діяти у складі своїх підрозділів. Минулого року підготовка підрозділів здійснювалась в пунктах постійної дислокації та на полігонах:
- в Одеській області,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- на Олешківських пісках,
- на полігоні Урзуф.
Тематика цих навчань була присвячена підготовці до виконання завдань в складі Операції об'єднаних сил, управлінню військовими частинами під час ведення бойових дій у наступі, сприянню виконанню завдань сухопутними угрупованнями тощо.
Як стати морським піхотинцем
- Спершу слід пройти курс первинний військовий вишкіл, а потім – курс посиленої підготовки.
- Слід прослужити в підрозділах морської піхоти України понад 6 місяців.
- Далі кандидат має звернутися до безпосереднього командира з письмовим клопотанням щодо розгляду його кандидатури на складання присяги морського піхотинця.
- Розгляд кандидатів здійснюється на загальних зборах підрозділу. Кожен кандидат обов'язково повинен мати позитивну характеристику.
- Необхідно також пройти медичний огляд.
- Здати теоретичні та практичні іспити, а саме: вогневу підготовку, тактичну або тактико-спеціальну підготовку, знання щодо Кодексу морського піхотинця "Вести! Боротися! Перемагати!" та заліки з фізичної підготовки.
Зауважимо, присягу морські піхотинці можуть складати двічі на рік – напередодні Дня морської піхоти України та Дня захисника України.