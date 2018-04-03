Наша первая неделя вместе с сыном, – Джамала очаровала милым снимком

Знаменитая украинская певица Джамала получает удовольствие от материнства. В первую неделю после рождения сына звезда опубликовала милое фото на страничке в Instagram.

Как известно, 27 марта в 19:20 Джамала родила первенца. Мальчик появился на свет с весом 3,26 килограмма. Новоиспеченные родители уже позаботились об имени сына – ребенка назовут Эмиром-Рахманом Сейт-Бекиром оглы Сулеймановым.

Читайте также: Муж Джамалы опубликовал волшебный кадр из роддома

До этого Джамала воздерживалась от снимков новорожденного, однако все же сделала фото, когда ее маленький Эмир-Рахман спал на передвижном кресле под белым одеяльцем. Много шариков и мишка украшали временную кроватку ребенка в квартире певицы.

Доброе утро! Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе,

– мило прокомментировала звезда.

Певица специально выбрала такой ракурс, чтобы ребенка не было видно. Некоторые подписчики Джамалы не поняли этого и переспросили, действительно ли там лежит ее сын. Певица с юмором ответила, что выбрала именно тот ракурс, который хотела, потому что сейчас не готова показывать лицо младенца.