Наша жизнь "до" и "после": забавные работы художника
Некоторые события в нашей жизни делят ее на "до" и "после" – эти мелочи точно сумел изобразить в своих иллюстрациях испанский художник Начо Диаз.
Об этом пишет "УП.Життя".
По слвовам Диаза, ему нравится искать общее между людьми и предметами, животными и продуктами питания.
Читайте также: В Италии на кота переписали дом и солидное состояние
"Используя элементы, с которыми мы знакомы из наших жизненных ситуаций, я могу сблизить людей и, наконец, заставить их улыбнуться", – пояснил художник.
Также художник ведет свой аккаунт в Instagram. На него подписные почти 200 тысяч фолловеров.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии