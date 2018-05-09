Наша жизнь "до" и "после": забавные работы художника

Некоторые события в нашей жизни делят ее на "до" и "после" – эти мелочи точно сумел изобразить в своих иллюстрациях испанский художник Начо Диаз.

Об этом пишет "УП.Життя".

По слвовам Диаза, ему нравится искать общее между людьми и предметами, животными и продуктами питания.

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"Используя элементы, с которыми мы знакомы из наших жизненных ситуаций, я могу сблизить людей и, наконец, заставить их улыбнуться", – пояснил художник.

Также художник ведет свой аккаунт в Instagram. На него подписные почти 200 тысяч фолловеров.