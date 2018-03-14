Наше будущее зависит от отношения к истории, – Сергей Гусовский

Что делать со скандальными застройками в Киеве, – в интервью 24 Каналу рассказал депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

– Я надеюсь, что все депутаты Киевсовета понимают свою ответственность перед историей, ведь речь не идет о политических мотивах. Позже будет конкурс, какой именно формат музея избрать. Я убежден, что Киев может открыться по-новому, чтобы пригласить экспедиции из других стран, для того, чтобы они приехали исследовать то, что есть на Почтовой Площади.

Глупо считать, что 2 пожара на Подоле перед Рождеством были случайностью.

– Не надо позволять людям, чтобы был упадок. Надо, чтобы они платили большие штрафы, или же вообще, сидели в тюрьме. Определенные вещи нужно урегулировать в законодательстве Украины. Речь идет о нескольких Кодексах и Законе Украины "Об охране культурного наследия" для того, чтобы повысить ответственность и обеспечить возврат зданий в коммунальную собственность.

Нужно лишать права собственности нерадивых собственников исторических памятников

Больше – смотрите в интервью.