Наши партнеры в США и Британии поддерживают Азовский пакет санкций против РФ, – Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко сообщил, что вместе с международными партнерами активно добивается разблокирования Россией украинских портов и Азовского моря.

При этом он заявил, что в США и Великобритании всерьез рассматривают вопрос об усилении санкций в отношении Российской Федерации за агрессивное поведение в Азовском море.

Политик подчеркнул, что предложенный им Азовский пакет санкций должен стать одним из самых жестких и действенных рычагов давления на Российскую Федерацию не только ради освобождения захваченных украинских моряков и судов, но и для восстановления территориальной целостности Украины.

Он напомнил, что ключевыми элементами Азовского пакета Наливайченко являются жесткое ограничение любого взаимодействия с РФ, прекращение конвертации рубля, введение визового режима, вывод российских владельцев из стратегических сфер экономики Украины. Наряду с этими шагами, пакет предусматривает и консолидированные международные санкции в отношении российского торгового, рыболовецкого, научно-исследовательского и пассажирского флота.

По словам Наливайченко, расширение санкций против агрессора может произойти в форме ограничения пропуска к портам и передвижения российских судов в водах других государств. Лидер Движения "Справедливость" сообщил, что в настоящее время идут активные консультации между США и их европейскими партнерами в ЕС и НАТО.

"Наши американские партнеры работают над обеспечением активной и консолидированной позиции европейских государств в этом вопросе", – добавил Наливайченко.

Напомним, 29 ноября 2018 г. Валентин Наливайченко предложил принять Азовский пакет санкций в отношении Российской Федерации в ответ на ее агрессивные действия.