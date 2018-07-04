Наши товары и услуги конкурентны на глобальном рынке, – эксперт

Кремниевая долина – это место, где предпринимательство, дух предпринимательства, инновации, информационные технологии, коммуникационные, стартапы – это повседневная жизнь. Соответственно одна из частей моего проекта будет касаться популяризации страны, украинского бизнеса и вывода его на новый уровень.

Об этом рассказала в эфире 24 канала заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская.

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Трое украинцев получили стипендию в одном из самых авторитетных вузов. Осенью они на год поедут в Кремниевую долину учиться у людей, которые стали легендами. В том числе и у всемирно экономиста Фрэнсиса Фукуямы. Нынешними победителями стали: Наталья Никольская, заместитель министра экономического развития, Александра Устинова из Центра Противодействия Коррупции, и Иван Примаченко – основатель образовательной онлайн-платформы для самообразования Прометеус. Их отобрали из 668 кандидатов.

В Америке программу финансирует американский фонд Western NIS Enterprise Fund, а в Украине – певец Святослав Вакарчук и инвестор Томаш Фиала. Впервые украинцы получили стэнфордские стипендии в прошлом году. Среди них, в частности, и Александра Матвийчук, которая сейчас является инициатором всемирной акции за освобождение Олега Сенцова.

Отбор в эту программу проходил в несколько этапов. Первый этап – подача анкеты, тогда готовились рекомендательные и мотивационные письма, а также предложения относительно потенциального проекта, который будет реализовываться в Стэнфорде. Это не учебная программа, а программа где мы все будем приглашены исследователями. Это последипломная программа, которая направлена ​​на людей, которые имеют хорошее образование, имеют достаточный профессиональный опыт,

– отметила Никольская.

По ее словам, она создана для того, чтобы люди перезагрузились, посмотрели вопросы, которыми они занимаются более системно не только с той точки зрения проблематики, которая происходит в Украине, но и учитывая опыт других стран, которые проходили такие трансформационные процессы. В эту программу отбираются люди, которые уже что-то реализовали и которые способны с помощью программы перейти на какие-то новый уровень личностного развития. И по результатам программы, смогут что-то предложить в Украине.

Для того, чтобы страна развивалась, нам нужно становиться частью глобального мира и предлагать обществу те товары и услуги, которые являются уникальными по достаточно конкурентной цене и с высокой добавленной стоимостью. Это должно прививаться людям еще с детских садов и школьного образования, с начала предпринимательства,

– отметила Наталья Никольская.

Она говорит, что у украинцев есть потенциал и возможность, но надо перейти к тому, что они будут готовы продавать, знать как, кому и что продавать миру. У нас есть большое количество товаров и услуг достойных, способных и конкурентных на глобальном рынке. Нужно просто помочь украинским предпринимателям и компаниям понять, каким образом правильно выйти на эти рынки, как их определять, какую выбрать стратегию.