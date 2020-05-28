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И нашим, и вашим: в Мариуполе осудили мужчину, который воевал и за Украину, и за боевиков

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В Мариуполе осудили украинского военного, который пришел в ВСУ из рядов боевиков
В Мариуполе осудили украинского военного, который пришел в ВСУ из рядов боевиков / pravda.com.ua

В Мариуполе суд вынес приговор на 6 лет и 6 месяцев мужчине за то, что он принимал участие в российско-украинской войне на стороне боевиков. Изюмку этой истории добавляет тот факт, что после службы на российских наемников мужчина успел повоевать и за Вооруженные силы Украины.

О вынесенном Орджоникидзевским райсудом Мариуполя приговоре сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Интересно Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под суд

Как установили следствие и суд, мужчина, который родом из Кривого Рога, поступил на службу к боевикам в июле 2014 года. Там он прослужил до апреля 2015 года и принял участие в ряде боев:

  • вблизи Миусинска;
  • под Дебальцево;
  • возле Фащевки;
  • в Старобешевском районе.

Интересно, что через год после службы на российских наемников мужчина передумал и поступил в одно из подразделений Вооруженных сил Украины. В его составе он даже целый год воевал против вчерашних "собратьев".

Все эти обстоятельства и раскаяние криворожца были учтены судом при определении наказания. Поэтому ему назначили 6 лет и 6 месяцев заключения.

Мужчину судили по статье о создании и участии в незаконном вооруженном формировании. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет за решеткой.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Офис генпрокурора Новости Кривого Рога Новости Мариуполя Война на Донбассе Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Новости Украины
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