И нашим, и вашим: в Мариуполе осудили мужчину, который воевал и за Украину, и за боевиков

В Мариуполе суд вынес приговор на 6 лет и 6 месяцев мужчине за то, что он принимал участие в российско-украинской войне на стороне боевиков. Изюмку этой истории добавляет тот факт, что после службы на российских наемников мужчина успел повоевать и за Вооруженные силы Украины.

О вынесенном Орджоникидзевским райсудом Мариуполя приговоре сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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Как установили следствие и суд, мужчина, который родом из Кривого Рога, поступил на службу к боевикам в июле 2014 года. Там он прослужил до апреля 2015 года и принял участие в ряде боев:

вблизи Миусинска;

под Дебальцево;

возле Фащевки;

в Старобешевском районе.

Интересно, что через год после службы на российских наемников мужчина передумал и поступил в одно из подразделений Вооруженных сил Украины. В его составе он даже целый год воевал против вчерашних "собратьев".

Все эти обстоятельства и раскаяние криворожца были учтены судом при определении наказания. Поэтому ему назначили 6 лет и 6 месяцев заключения.

Мужчину судили по статье о создании и участии в незаконном вооруженном формировании. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет за решеткой.