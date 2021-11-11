Ранее уже опросили 9 свидетелей жуткого события. Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

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Помогли публикации в СМИ

В общей сложности обнаружили 5 очевидцев события, которые еще не давали показания. Адвокатам удалось сделать это благодаря исследованию материалов СМИ.

Контакты этих лиц передали следователю, чтобы организовать допросы. Также Найем сообщил, что в настоящее время по делу назначены 13 различных экспертиз.

Коротко о жуткой аварии в Харькове

Это произошло вечером 26 октября на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.

Infiniti подростка с бешеной скоростью пролетел на красный свет и столкнулся с Шевроле.

В результате ДТП водитель другой легковушки сразу погиб, а пассажиры юного мажора попали в больницу.

Впоследствии его адвокат заявила, что юноша не помнит был ли за рулем.

Именно это послужило основой стратегии стороны защиты в суде.

Однако впоследствии подросток все же признался, что управлял автомобилем.

В настоящее время он находится в СИЗО без права внесения залога. Если его вину смогут доказать, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте полный текст публикации адвоката Маси Найема:

Дело о ДТП в Харькове.

1. По состоянию на сегодняшний день по делу назначено уже 13 экспертиз. Ряд других экспертиз еще запланированы, и согласно методике расследования могут быть проведены только после получения результатов других следственных действий.

2. В ближайшее время планируется проведение осмотра автомобилей с экспертами, что позволит провести автотехническую экспертизу. Которая, в свою очередь, является основой для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП.

3. Допрошено более 9 свидетелей.

4. Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов.

Из-за громких дел обществу быстрее становятся известны проблемы расследований. Поэтому сегодня вечером дадим материал нашего адвоката Artem Obletov по вопросу процедуры и законности принудительного отбора образцов у подозреваемого.

В этом деле мы представляем интересы потерпевшей вместе с коллегами из ACF Partners.