Правоохранители пока никак не комментировали произошедшее. Однако в сети сообщили, что сейчас уже известна основная версия следствия причин такого поступка.
Ранее Полицейского из Одессы, который одолжил 300 тысяч и исчез, нашли мертвым
Выселили из дома и поссорился с женой
Погибшему мужчине было 40 лет. Он был в звании старшего сержанта полиции. Он в 2016 году приобрел дом на аукционе, который проводил банк. Однако уже в 2020 году его выселили, аргументируя это соответствующим решением суда.
Кроме этого, правоохранитель незадолго до смерти поссорился с женой. У погибшего остались 2 малолетних детей.
Другие самоубийства служащих
- В Киеве 19 августа в общежитии Национального транспортного университета нашли тело полицейского Сергея Горошко. СМИ сообщили, что он выстрелил себе в голову.
- В Днепре 5 августа нашли повешенным подполковника СБУ. Рядом с ним лежала предсмертная записка. В ней он обвинил в своей смерти начальника отдела.
- 24 мая сообщили, что в Одессе покончил с собой пограничник. Он застрелился из пистолета в своем рабочем кабинете. Возможной причиной такого поступка назвали проблемы в семье.