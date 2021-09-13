Нашли повешенным полицейского из Одесской области: назвали причину, – СМИ

В городе Кодима Одесской области 12 сентября нашли повешенным полицейского. Мужчина, вероятно, покончил с собой в собственном сарае.

Правоохранители пока никак не комментировали произошедшее. Однако в сети сообщили, что сейчас уже известна основная версия следствия причин такого поступка.

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Выселили из дома и поссорился с женой

Погибшему мужчине было 40 лет. Он был в звании старшего сержанта полиции. Он в 2016 году приобрел дом на аукционе, который проводил банк. Однако уже в 2020 году его выселили, аргументируя это соответствующим решением суда.

Кроме этого, правоохранитель незадолго до смерти поссорился с женой. У погибшего остались 2 малолетних детей.

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