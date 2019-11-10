Нашли, где зимовать: 120 летучих мышей поселилась на балконе у киевлянина – впечатляющие фото

В Киеве в одном из домов на улице Верховинной целая стая летучих мышей оккупировала балкон мужчины. Они поселились прямо в мебели и под обоями закрытого балкона.

Мужчина не решился самостоятельно прогонять незваных гостей, а попросил помощи у Kyiv Animal Rescue Group. Это – группа волонтеров, которые помогают животным, нуждающимся в помощи. Об инциденте информируют на фейсбук-странице сообщества.

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Так, на месте, по подсчетам спасателей, оказалось 120 летучих мышей.

Все они – вида "рыжая вечерница". Колония мышей ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе,

– говорится в сообщении.

Специалисты отмечают: ошибка животных заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для их комфортного сна. Кроме того, им мог "мешать спать хозяин квартиры".

Летучие мыши поселились на балконе одного из домов на улице Верховинной в Киеве

Так, с балкона вытащили и отпустили на волю 119 летучих мышей. Им придется искать себе лучшее место для зимовки. Одно животное волонтеры взяли подлечить.



Летучие мыши на киевском балконе/ фото из соцсетей



Зверюшки нашли себе место для зимовки/ фото из соцсетей