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      Нашли, где зимовать: 120 летучих мышей поселилась на балконе у киевлянина – впечатляющие фото

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      120 летучих мышей обнаружили на киевском балконе
      120 летучих мышей обнаружили на киевском балконе / Фото из соцсетей

      В Киеве в одном из домов на улице Верховинной целая стая летучих мышей оккупировала балкон мужчины. Они поселились прямо в мебели и под обоями закрытого балкона.

      Мужчина не решился самостоятельно прогонять незваных гостей, а попросил помощи у Kyiv Animal Rescue Group. Это – группа волонтеров, которые помогают животным, нуждающимся в помощи. Об инциденте информируют на фейсбук-странице сообщества.

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      Так, на месте, по подсчетам спасателей, оказалось 120 летучих мышей.

      Все они – вида "рыжая вечерница". Колония мышей ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе,
      – говорится в сообщении.

      Специалисты отмечают: ошибка животных заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для их комфортного сна. Кроме того, им мог "мешать спать хозяин квартиры".

      Летучие мыши поселились на балконе одного из домов на улице Верховинной в Киеве

      Так, с балкона вытащили и отпустили на волю 119 летучих мышей. Им придется искать себе лучшее место для зимовки. Одно животное волонтеры взяли подлечить.


      Летучие мыши на киевском балконе/ фото из соцсетей


      Зверюшки нашли себе место для зимовки/ фото из соцсетей


      119 летучих мышей отпустили, одну отправили на лечение/ фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Мир животных Новости Киева
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