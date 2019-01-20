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      Нашли ген, который отвечает за распространение рака простаты

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      Ученые нашли ген, который отвечает за распространение рака простаты
      Ученые нашли ген, который отвечает за распространение рака простаты / nature.com

      За развитие онкологических образований предстательной железы отвечает отдельный ген, который можно "отключить" с помощью инструментов редактирования.

      Исследователи из Рутгерского университета США выяснили, что присутствие гена NSD2 указывает на высокий риск распространения рака.

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      Этот ген также отвечает за быстрое разрастание опухоли и развитие метастаз, сообщает журнал Nature.

      Выявить дефектный ген-триггер тяжелой формы онкологии NSD2 ученым помогла особая нейросеть, которая перебирает все возможные факторы развития онкологических заболеваний.

      Исследователи нацелены использовать смешанную терапию, направленную против рака простаты. Она содержит в себе лечение в два этапа, которое подавляет активность гена NSD2 и лечение активными веществами уже выявленной опухоли.

      Сейчас лабораторные исследования проводятся только на мышах, однако исследователи считают, что технология может быть адаптирована для лечения людей. Несмотря на то, что алгоритм, использованный в исследовании, был нацелен на изучение рака простаты, авторы работы утверждают, что его можно применять и для изучения других видов рака, чтобы лучше понять, какие результаты могут быть применимы к людям.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Онкозаболевания Лечение исследования
      Источник: 24 Канал
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