Нашли извращенца, который в Обухове пытался раздеть 7-летнюю девочку

На Киевщине пять дней искали извращенца, который в подъезде хотел раздеть школьницу. Совершить преступное намерение ему не удалось.

25 октября Обухов всколыхнула новость об извращенце, который пытался в одном из подъездов развратить девочку. Он хотел ее раздеть, однако ему это не удалось.

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Правоохранители составили его фоторобот и объявили в розыск. Как сообщили в полиции Киевщины, мужчину уже задержали. Это местный 35-летний житель.

Против него уже открыли уголовное производство. Полиция будет ходатайствовать о том, чтобы его держали под стражей.