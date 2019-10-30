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      Нашли извращенца, который в Обухове пытался раздеть 7-летнюю девочку

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      В Обухове мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу
      В Обухове мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу / pol.kyivregion

      На Киевщине пять дней искали извращенца, который в подъезде хотел раздеть школьницу. Совершить преступное намерение ему не удалось.

      25 октября Обухов всколыхнула новость об извращенце, который пытался в одном из подъездов развратить девочку. Он хотел ее раздеть, однако ему это не удалось.

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      Правоохранители составили его фоторобот и объявили в розыск. Как сообщили в полиции Киевщины, мужчину уже задержали. Это местный 35-летний житель.

      Против него уже открыли уголовное производство. Полиция будет ходатайствовать о том, чтобы его держали под стражей.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Киева Криминал
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