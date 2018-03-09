Нашли мертвым актера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах
В Южной Корее нашли мертвым местного актера Джо Мин Ки – недавно его обвинили в сексуальных домогательствах сразу 8 человек.
Актеру было 52 года, сообщает ВВС.
В домогательствах актера обвиняли студенты, которых Джо учил последние несколько лет.
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Сначала актер отвергал обвинения, однако 27 февраля попросил прощения у жертв.
"Все это моя ошибка. Я единственный, кого можно винить. Я извиняюсь перед всеми, кому сделал больно. С этого момента я не буду избегать социальных и правовых последствий моих ошибок", – сказал актер.
Источник: 24 Канал
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