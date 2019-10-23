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      Нашли младенца, которого неизвестная женщина похитила на Киевщине: фото

      586 Читати новину українською
      Нашли ребенка, которого похитили в Киеве 23 октября 2019 - новости
      Нашли похищенного в Киеве младенца / Фото с Facebook

      Правоохранители нашли 3-месячного мальчика, которого неизвестная женщина похитила у матери утром 23 октября в поселке Коцюбинское Киевской области. Злоумышленницу задержали в поселке Софиевская Борщаговка.

      В полиции Киевской области рассказали, что установили личность похитительницы. Позже ее вместе с мальчиком разыскали на Киевщине.

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      Похищенного в поселке Коцюбинское младенца нашли. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики,
      – отметили в полиции.

      Правоохранители уже задержали злоумышленницу. Сейчас они выясняют все обстоятельства и причины похищения младенца.


      Полицейские нашли похищенного в Киевской области ребенка

      По факту похищения ребенка в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Женщине-похитительнице грозит до 5 лет лишения свободы.

      Как похитили младенца?

      Неизвестная женщина утром 23 октября приехала в Коцюбинское, чтобы познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Она якобы хотела оказать людям помощь и обменять детские вещи.

      Она встретилась с матерью ребенка и женщины решили прогуляться по городу. В это время мать зашла в почтовое отделение и попросила неизвестную подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и скрылась с ним на серой легковушке.

      Полиция ввела в столице план "перехват". За несколько часов патрульные остановили машину похитительницы, однако ее в авто не было. Водитель автомобиля дал показания правоохранителям.

       

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Полиция
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