Тело украинского воина, который пропал без вести в бою с диверсионно-разведывательной группой пророссийских боевиков, находится на временно оккупированной территории. Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на КПВВ "Счастье".

В центре Операции Объединенных сил сообщили, что тело военнослужащего обнаружили на месте проведения боя 29 мая примерно в 15:00.

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В результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.,

– говорится в сообщении.

Украинский защитник входил в группу саперов 54-й отдельной механизированной бригады. 27 мая саперы выполняли боевую задачу по проверке минных заграждений переднего края обороны подразделения в районе города Попасной Луганской области.

Тогда диверсионная группа оккупантов атаковала саперов, однако воинам ВСУ удалось отбить нападение, нанеся противнику потери. К сожалению, в этом бою погиб украинский военный.