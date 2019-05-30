06:56
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Нашли тело бойца, который исчез у Попасной во время боя с диверсантами противника

      130 Читати новину українською
      Воин погиб в результате атаки вражеских диверсантов
      Воин погиб в результате атаки вражеских диверсантов / 24 Канал

      Тело украинского воина, который пропал без вести в бою с диверсионно-разведывательной группой пророссийских боевиков, находится на временно оккупированной территории. Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на КПВВ "Счастье".

      В центре Операции Объединенных сил сообщили, что тело военнослужащего обнаружили на месте проведения боя 29 мая примерно в 15:00.

      Читайте также: "Азов" точным ударом уничтожил пехоту боевиков на Донбассе: эффектное видео

      В результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.,
      – говорится в сообщении.

      Украинский защитник входил в группу саперов 54-й отдельной механизированной бригады. 27 мая саперы выполняли боевую задачу по проверке минных заграждений переднего края обороны подразделения в районе города Попасной Луганской области.

      Тогда диверсионная группа оккупантов атаковала саперов, однако воинам ВСУ удалось отбить нападение, нанеся противнику потери. К сожалению, в этом бою погиб украинский военный.

       

      blog_ava
      Про Зеленского, Коломойского и выборы в Раду: эксклюзивное интервью с Саакашвили
      сегодня
      307
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук