Иностранные дипломаты продолжают посещать Украину и выражать свою солидарность нашему народу. Последствия действий российских кафиров поражают каждого из них.

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Впечатления премьера Португалии от Ирпеня

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта приехал в Украину, чтобы обсудить поддержку Португалии для нашего государства и дальнейшее сотрудничество стран.

В рамках визита он посетил Ирпень, пострадавший от российских оккупантов. Последствия действий русской армии произвели на него ужасающее впечатление.

Я никогда не забуду визит в Ирпень. Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны,

– написал он в своем твиттере.

Помощь Ирпеню из Германии

Также визит в Ирпень совершила бургомистр германского города-побратима Борны Симоне Людтке. Она ужаснулась увиденного и пообещала, что поможет в восстановлении города, в частности, ирпинский Лицей №3, который среди всех общественных заведений пострадал больше всего.

Общество Борны передаст для спасателей Ирпеня пожарную машину, они уже получили комплект спецодежды.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Приграничные районы Сумской области снова оказались под вражеским огнем. Российские кафиры уже более часа ведут активные обстрелы. После того, как ВСУ выгнали рашистов из Сумщины, они мстят нашим воинам и мирным людям обстрелами.

Кум Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, останется под стражей. Соответствующее решение было принято Львовским апелляционным судом. Адвокаты Медведчука хотели изменить меру пресечения, но это им не удалось.

Россияне решили ответить Канаде своими санкциями и запретить въезд 26 граждан этой страны. Среди них оказалась и жена Джастина Трюдо Софи.

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