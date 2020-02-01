Насильник 9-летнего мальчика получил приговор: конец громкого дела лета 2019

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который в июле 2019 изнасиловал 9-летнего мальчика. Также преступника должны занести в реестр педофилов, ведь соответствующий закон вступил в силу 15 января 2020 года.

О приговоре, который 63-летнему преступнику вынес Измаильский горрайонный суд, сообщила прокуратура Одесской области.

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Следствие доказало, что человек, который работал охранником пруда, напал на мальчика, что пришел порыбачить, затянул его в сторожку, где и изнасиловал.

Приговор суда для преступника: 11 лет лишения свободы.

Примечательно, что за такое преступление действующее украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Насильнику с Кирничек не дали максимального срока.



Признан судом виновным в изнасиловании ребенка, получил 11 лет / Фото НПУ

Громкое преступление в июле 2019 в Одесской области: детали

23 июля 2019 в селе Кирнички Измаильского района Одесской области охранник пруда изнасиловал 9-летнего мальчика.

Ребенок сам рассказал родителям о том, что произошло, потому преступника задержали оперативно.

Месяц до этого, в июне 2019 года, убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко возмутило всю Украину, поэтому июльское преступление против ребенка, произошедшее также в Одесской области, получило широкий резонанс.