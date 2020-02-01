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      Насильник 9-летнего мальчика получил приговор: конец громкого дела лета 2019

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      В Одессе осудили мужчину, который изнасиловал 9-летнего мальчика / Иллюстративное фото (pixabay)

      Суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который в июле 2019 изнасиловал 9-летнего мальчика. Также преступника должны занести в реестр педофилов, ведь соответствующий закон вступил в силу 15 января 2020 года.

      О приговоре, который 63-летнему преступнику вынес Измаильский горрайонный суд, сообщила прокуратура Одесской области. 

      Обратите внимание: Закон Савченко в действии: убийца и насильник 2-летнего мальчика вышел на свободу из СИЗО

      Следствие доказало, что человек, который работал охранником пруда, напал на мальчика, что пришел порыбачить, затянул его в сторожку, где и изнасиловал.

      • Приговор суда для преступника: 11 лет лишения свободы. 

      Примечательно, что за такое преступление действующее украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Насильнику с Кирничек не дали максимального срока. 

      суд
      Признан судом виновным в изнасиловании ребенка, получил 11 лет / Фото НПУ

      Громкое преступление в июле 2019 в Одесской области: детали

      • Ребенок сам рассказал родителям о том, что произошло, потому преступника задержали оперативно. 
      • Месяц до этого, в июне 2019 года, убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко возмутило всю Украину, поэтому июльское преступление против ребенка, произошедшее также в Одесской области, получило широкий резонанс.  

      Заметим, что 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей. В законе говорилось о принудительной химической кастрации и публичном реестре педофилов. Однако впоследствии документ изменили и убрали химическую кастрацию.

      Закон подписал президент Зеленский 13 января 2020 (опубликован 15 января). Поэтому насильника из Одесской области только внесут в реестр педофилов (кто будет иметь к нему доступ – читайте в материале 24 канала). 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Изнасилование Дети и несовершеннолетние Офис генпрокурора Новости Одессы Криминальные новости
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