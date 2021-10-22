Теперь преступник отправится в тюрьму, где проведет 12 лет. Об этом решении Индустриального района Днепра сообщили 22 октября.

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Не могли сопротивляться

Следователи установили, что мужчина начал насиловать детей в 2002 году. Все его жертвы были по возрасту от 4 до 8 лет. Они все находились в беспомощном состоянии, поэтому не могли сопротивляться.

К преступлению он привлек 5 человек. Среди них были двое молодых женщин. Одна из них - бывшая жертва насильника, а другая – заставляла к участию в создании порно и эксплуатации двух собственных детей. На участие в преступлениях этих людей расследование до сих пор.

Похожий случай раньше

16 сентября сообщили, что в суд направили дело в отношении одессита, который изнасиловал 10 детей. Следователи установили, что он знакомился с жертвами в соцсетях.

После этого он начинал шантажировать детей и систематически склонял к интиму. Кроме этого он занимался изготовлением и распространением детской порнографии.