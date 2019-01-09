"Насиловал с 17 лет": олимпийская чемпионка сделала ужасное признание о своем экс-тренере

21-летняя двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сик Сим Хи призналась, что с 17 лет ее систематически насиловал экс-тренер Чо Чжэ Бом.

В декабре 2018-ого южнокорейская спортсменка подала обвинительный акт, передает Sportarena.

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По словам девушки, сексуальные домогательства продолжались с 2004 года и прекратились только за месяц до Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Отмечается, что Чо Чжэ Бом уже находится под следствием, но в другом деле – из-за жестокого избиения Сик и других спортсменок.

Суд должен приступить к рассмотрению дела 14 января.

К слову, Сим Сик Хи завоевала "золото" в командной эстафете на 3 тысячи метров на Олимпиаде в Сочи (2014) и Пхенчхане (2018).

Напомним, в 2017 и 2018 годах Голливуд трясло от массовых признаний женщин о домаганиях со стороны мужчин. Тогда же популярным стал хэштег #MeToo (Я тоже – англ.). Он мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 года после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег. О самых громких секс-скандалах 2017 года читайте здесь.