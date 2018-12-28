Насиров Шредингера: журналисты 24 канала проверили, появился чиновник на рабочем месте

28 декабря Роман Насиров, которого недавно Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы, заявил у себя на Facebook-странице, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства. Журналисты 24 канала решили проверить, появился ли пресловутый чиновник в ГФС.

Ни работники фискальной службы, ни полиция, которая дежурит в учреждении на проходной, Насирова на работе 28 декабря не видели.

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Внутрь в ведомство журналистов не впустили. Взамен отправили в пресс-службу.

Во время телефонного звонка к ним на просьбу подтвердить или опровергнуть то, что пресловутый Насиров появился на работе, в пресс-службе ответили, что этот вопрос не будут комментировать.

Мы не комментируем и все. Ничем не могу вам помочь,

– отметили в пресс-службе ГФС.

Получается странная ситуация: чиновник вроде есть на работе, но его здесь никто не видел. Или говорят, что не видели.

В Министерстве юстиции на запрос журналистов 24 канала ответили, что Насиров действительно восстановлен в должности, и они собираются подавать апелляцию.

Ответ Министерства юстиции на запрос журналистов 24 канала

Однако не отметили, сделали ли это уже. По закону на эту процедуру у них есть 30 дней. Однако, несмотря на то, что в Украине начинается период праздников, им стоит поспешить.

Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

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