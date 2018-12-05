20:24
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Дмитро Снєгирьов

      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз

      1932
      Чого чекає Путін для чергової есклації військ
      Чого чекає Путін для чергової есклації військ / Фото з відкритих джерел

      Президент Петро Порошенко заявив, що Росія намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

      Про це він сказав в інтерв'ю німецькому Funke Media Group.

      Раніше президент говорив, що у прикордонних областях, на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та в анексованому Криму наразі перебувають 80 тисяч російських солдатів.

      Українців не повинна лякати така кількість російських вояків. Це не сили вторгнення, які зосереджені у певному напрямку. Йдеться про те, що 80 тисяч росіян розосереджені по всіх ділянках українсько-російського кордону: 32 тисячі на території окупованого Криму, 7-8 тисяч на території окупованих Луганської та Донецької областей, відповідно 40 тисяч у Білгородській та Ростовській областях РФ, що межують з Україною.

      Читайте також: Україна "допомагає" Росії пом'якшити санкції Заходу

      Переконаний, що якби росіяни хотіли створити сухопутний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим вони б це зробили ще в 2014 році та на початку 2015-го, тобто, в момент активної ескалації військової протидії.

      Але наразі статистика обстрілів говорить про те, що військова ескалація не відбувається. Немає інформації про активну передислокацію військових підрозділів. 

      Поясню, чому Росія зараз не йде на ескалацію військової напруги. На це питання можна відповісти словами Путіна, який на саміті G20 в Аргентині заявив про те, що з теперішнім українським керівництвом немає про що говорити.

      Президент Росії буде чекати на закінчення парламентських та президентських виборів і буде давати можливість експлуатувати тему поганого миру політичним партіям всередині самої України. Це, зокрема, політичні партії "За життя" та інші, які просувають ідеї поганого миру взамін активної фази війни. Зараз вони будуть грати саме на цих питаннях.

      Cвоїми гучними заявами Петро Порошенко намагається пояснити сам факт введення військового стану. Втім, він був необхідний саме у 2014 році. А зараз дискредитується сама ідея введення воєнного стану.

      Інше питання полягає в тому, що його запровадили тільки в 10-ти областях, проігнорувавши ті, які межують з Білоруссю. В 2017 році була масова істерика, що росіяни використовують територію Білорусі як плацдарм для можливого наступу на Україну. Спільні стратегічні навчання російських та білоруських військовослужбовців "Захід-2017" викликали паніку серед українського населення, адже гадали що РФ в будь-який момент готова ввійти на територію України саме з території Білорусі.

      Тому для мене залишається загадкою, чому на прикордонних територіях не запроваджено воєнний стан. Можна це пояснити заявою Петра Порошенка про те, що він на 100% довіряє Лукашенку. Але тут питання не до президента Білорусі, а до росіян, які можуть не рахуватися з його позицією.

      Читайте також: Зірвана кривава провокація спецслужб бойовиків "ЛДНР"

      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Публикации Владимир Путин Петр Порошенко война Аннексия Крыма Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Иногда они возвращаются, или почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?
      сегодня , 20:02 Иногда они возвращаются, или почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?
      Наталя Ромашова 27
      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      сегодня , 19:02 Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      Дмитро Снєгирьов 1931
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      сегодня , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      166
      Российские паспорта для украинцев: о целях Москвы и последствиях для Украины
      сегодня , 19:01 Российские паспорта для украинцев: о целях Москвы и последствиях для Украины
      Інна Жолобович 918
      УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      сегодня , 18:14 УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      118
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук