Примерно в начале 2021 года украинская экономика сможет выйти на докризисный уровень. Правда, это не коснется отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии.

К таковым относятся пассажирские перевозки (в частности, авиаперелеты) и ресторанный бизнес. Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак.

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► Падение ВВП

Он отметил, что за первый квартал падение ВВП Украины составило примерно 1,5 % – и это довольно немного. Объяснением этому является то, что карантин затронул лишь две недели первого квартала – конец марта.

"В апреле ситуация стала намного хуже. Например, пассажирские перевозки упали на 98,5%, примерно на такие же огромные показатели упали сферы общественного питания, предоставление спортивных услуг", – пояснил Козак.

Он добавил, что сейчас много сфер восстанавливаются и ситуация улучшается, однако, как это будет выглядеть в цифрах – сказать нелегко. По прогнозам экономистов, за год украинская экономика упадет на 5 – 11%.

► Варианты восстановления

Экономический эксперт рассказал о нескольких вариантах восстановления после кризиса:

Вариант V. Резкое падение и резкое восстановление. По прогнозам экономистов, этот вариант не очень вероятен в Украине.

Вариант W. Если начнется вторая волна пандемии – это потянет за собой второе падение.

Вариант L. Падение и очень медленный рост.

"Я думаю, что в Украине будет что-то похожее на латинскую букву U. Падение и плавный рост. Где-то в начале следующего года мы примерно с большинства отраслей выйдем на докризисный уровень", – заверил Козак.

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Также экономический эксперт добавил, что на докризисный уровень к началу 2021 года вряд ли смогут выйти из сферы пассажирских перевозок и общественного питания.

Смотрите видео: Тарас Козак рассказал о восстановлении украинской экономики