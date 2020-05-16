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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Насколько проблемна ситуация в энергетике Украины: Буславець рассказала подробности

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Дефицит в энергетике Украины превысил 50 миллиардов гривен, – Буславец
Дефицит в энергетике Украины превысил 50 миллиардов гривен, – Буславец / ElektroVesti

Дефицит в энергетической отрасли Украины сегодня составляет более 50 миллиардов гривен. Кроме того, еще отдельно задолженность за прошлые периоды. Правда, в период карантина украинцы уменьшили потребление электроэнергии.

Подробнее о дефиците в 50 миллиардов

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, 16 миллиардов гривен из дефицита касаются угольной промышленности. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Ситуация – действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, 
–  отметила Буславец.  

По ее словам, последнее исказило рынок и привело к тем долгам, которые Украина сегодня имеет.

В то же время руководительница Минэнергетики уточнила, что

  • сумма в 50 миллиардов – это дефицит денег 2020 года без учета предыдущих задолженностей,
     
  • а 28 миллиардов – это непогашенные долги еще старой модели: они были накоплены за прошлые периоды.

​Хорошие новости

Буславец добавила, что в результате карантинных ограничений, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом, потребления электроэнергии в Украине стремительно уменьшилось. В Министерстве энергетики подсчитали, что сокращение составляет 10%.

Сегодня действительно был сделан первый шаг – это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, в результате стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось,
– подчеркнула она.

Министерка заметила. что электроэнергии нужно производить ровно столько, сколько потребляют. Поэтому правительству требовалось сбалансировать именно генерацию в соответствии с реальным спросом.

"Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", – констатировала руководительница Минэнерго.

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К слову, премьер Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не планирует поднимать тариф на электроэнергию для населения в 2020 году. По его словам, это очень важный вопрос и он находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Ольга Буславець Деньги Рынок электроэнергии Энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Электроэнергия Новости Украины
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