Насколько проблемна ситуация в энергетике Украины: Буславець рассказала подробности
Дефицит в энергетической отрасли Украины сегодня составляет более 50 миллиардов гривен. Кроме того, еще отдельно задолженность за прошлые периоды. Правда, в период карантина украинцы уменьшили потребление электроэнергии.
Подробнее о дефиците в 50 миллиардов
По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, 16 миллиардов гривен из дефицита касаются угольной промышленности. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Ситуация – действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства,
– отметила Буславец.
По ее словам, последнее исказило рынок и привело к тем долгам, которые Украина сегодня имеет.
В то же время руководительница Минэнергетики уточнила, что
- сумма в 50 миллиардов – это дефицит денег 2020 года без учета предыдущих задолженностей,
- а 28 миллиардов – это непогашенные долги еще старой модели: они были накоплены за прошлые периоды.
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Буславец добавила, что в результате карантинных ограничений, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом, потребления электроэнергии в Украине стремительно уменьшилось. В Министерстве энергетики подсчитали, что сокращение составляет 10%.
Сегодня действительно был сделан первый шаг – это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, в результате стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось,
– подчеркнула она.
Министерка заметила. что электроэнергии нужно производить ровно столько, сколько потребляют. Поэтому правительству требовалось сбалансировать именно генерацию в соответствии с реальным спросом.
"Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", – констатировала руководительница Минэнерго.
Обратите внимание Украина слишком бедная, чтобы позволять себе дорогой "зеленый тариф", – Шмыгаль
К слову, премьер Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не планирует поднимать тариф на электроэнергию для населения в 2020 году. По его словам, это очень важный вопрос и он находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
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