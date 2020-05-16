Насколько проблемна ситуация в энергетике Украины: Буславець рассказала подробности

Дефицит в энергетической отрасли Украины сегодня составляет более 50 миллиардов гривен. Кроме того, еще отдельно задолженность за прошлые периоды. Правда, в период карантина украинцы уменьшили потребление электроэнергии.

Подробнее о дефиците в 50 миллиардов

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, 16 миллиардов гривен из дефицита касаются угольной промышленности. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

К теме Энергетика Украины переживает масштабный кризис: в Минэнерго обнародовали причины

Ситуация – действительно очень сложная. Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства,

– отметила Буславец.

По ее словам, последнее исказило рынок и привело к тем долгам, которые Украина сегодня имеет.

В то же время руководительница Минэнергетики уточнила, что

сумма в 50 миллиардов – это дефицит денег 2020 года без учета предыдущих задолженностей,



а 28 миллиардов – это непогашенные долги еще старой модели: они были накоплены за прошлые периоды.

​Хорошие новости

Буславец добавила, что в результате карантинных ограничений, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом, потребления электроэнергии в Украине стремительно уменьшилось. В Министерстве энергетики подсчитали, что сокращение составляет 10%.

Сегодня действительно был сделан первый шаг – это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, в результате стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось,

– подчеркнула она.

Министерка заметила. что электроэнергии нужно производить ровно столько, сколько потребляют . Поэтому правительству требовалось сбалансировать именно генерацию в соответствии с реальным спросом.

"Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", – констатировала руководительница Минэнерго.

Обратите внимание Украина слишком бедная, чтобы позволять себе дорогой "зеленый тариф", – Шмыгаль