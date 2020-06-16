Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина планирует до 2023 года отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

Такой план реалистичен, если не делать глупостей, которые создадут дополнительно политический или экономический кризис. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Милованов.

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Он пояснил, что речь идет не о том, чтобы отказаться от программы, а правильно "випуститися" из нее. То есть программа предоставляется тем странам, которые имеют не очень успешную экономику и постоянно нуждаются в какой-то поддержке.

Это означает, что наша экономика недостаточно сильна. Большие, сильные кризисы не от нас зависят, но сама экономика также слаба. Вырасти из программы, випуститися – означает, что экономика действительно стала независимой от поддержки МВФ и это хорошая идея и цель,

– пояснил Алексей Милованов.

По его мнению, такой план реалистичен, но многое зависит от того, как следующий будет развиваться и какой будет экономическая политика следующий год-два.

Какой долг Украины

Алексей Милованов сообщил, что правильно оценивать не только долги МВФ, а весь государственный долг. Он на начало 2020 года, еще до кризиса, был менее 50% от ВВП, хотя недавно эта цифра была – 80%. Это очень маленькая цифра по сравнению с другими развивающимися странами.

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"В этом (2020 – 24 канал) году он действительно увеличится. А потом, надеюсь, что при ответственной макрополитике, финансовой политике и бюджетной он уменьшится снова к такому или более низкому уровню. Когда это происходит, значит, что процент, по которому мы можем заимствовать деньги, становится меньше. Тогда нам МВФ не нужен", – добавил Милованов.