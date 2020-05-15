Насколько упала экономика Украины: первая оценка от Госкомстата

Государственная служба статистики дала оценку ВВП Украины за первые три месяца 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сравнивая данные с четвертым кварталом 2019 года, падение составило 0,8%. Об этом говорится на сайте Госкомстата.

Актуально Не все так плохо: ЕБРР ожидает роста украинской экономики в 2021 году

По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе – марте 2020 г. сократился на 1,2%.

Насколько может упасть ВВП по прогнозам НБУ

Ранее Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Среди неутешительных прогнозов - сокращение ВВП на 11% во втором квартале.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в текущем году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала 2020 года – на 11%.

Что приводит к падению ВВП

снижение инвестиционного и внешнего спроса;

сокращение объемов транзита газа;

введение карантина.

Важно ЕС беднеет быстрее, чем остальной мир: сколько потеряла экономика из-за COVID-19

Как коронавирус повлиял на мировую экономику