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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Насколько упала экономика Украины: первая оценка от Госкомстата

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Наскільки впала економіка України
Наскільки впала економіка України / Getty Images

Государственная служба статистики дала оценку ВВП Украины за первые три месяца 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сравнивая данные с четвертым кварталом 2019 года, падение составило 0,8%. Об этом говорится на сайте Госкомстата.

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По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе – марте 2020 г. сократился на 1,2%.

Насколько может упасть ВВП по прогнозам НБУ

Ранее Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Среди неутешительных прогнозов - сокращение ВВП на 11% во втором квартале.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в текущем году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала 2020 года – на 11%.

Что приводит к падению ВВП

  • снижение инвестиционного и внешнего спроса;
  • сокращение объемов транзита газа;
  • введение карантина.

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Как коронавирус повлиял на мировую экономику

  • Пандемия коронавируса повлияла на всех, начиная промышленными гигантами и заканчивая мелкими предприятиями.
  • По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанного с коронавирусом кризиса в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов по сравнению с показателем 2019 года.
  • Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19, авиакомпании увольняют своих работников и уменьшают зарплаты.
  • Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгметалла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.
  • Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Статистика Мировой кризис 2020 ВВП НБУ
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