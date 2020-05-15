Насколько упала экономика Украины: первая оценка от Госкомстата
Государственная служба статистики дала оценку ВВП Украины за первые три месяца 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сравнивая данные с четвертым кварталом 2019 года, падение составило 0,8%. Об этом говорится на сайте Госкомстата.
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По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе – марте 2020 г. сократился на 1,2%.
Насколько может упасть ВВП по прогнозам НБУ
Ранее Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Среди неутешительных прогнозов - сокращение ВВП на 11% во втором квартале.
По прогнозам НБУ, реальный ВВП в текущем году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала 2020 года – на 11%.
Что приводит к падению ВВП
- снижение инвестиционного и внешнего спроса;
- сокращение объемов транзита газа;
- введение карантина.
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Как коронавирус повлиял на мировую экономику
- Пандемия коронавируса повлияла на всех, начиная промышленными гигантами и заканчивая мелкими предприятиями.
- По предварительным прогнозам, прибыль авиакомпаний из-за связанного с коронавирусом кризиса в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов по сравнению с показателем 2019 года.
- Чтобы смягчить финансовые последствия пандемии COVID-19, авиакомпании увольняют своих работников и уменьшают зарплаты.
- Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота. Стоимость драгметалла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года.
- Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.