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      Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача

      6 Читати новину українською
      Вредит ли здоровью ребенка рентгенография
      Вредит ли здоровью ребенка рентгенография / lapinterest.eu

      Современная медицинская наука предлагает немало методов, которые помогают вовремя выявлять заболевания, среди них и рентгенография.

      Врач Евгений Комаровский объяснил, вредит ли здоровью ребенка рентгенография.

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      Детский врач Евгений Комаровский
      “Современные рентген-аппараты дают вполне умеренные облучения и никакого реального риска для здоровья детей нет. Родители должны понимать, что если вы должны были сделать ребенку один или два рентген-снимка в течение года, даже если нужно было сделать 6 снимков за полгода, то в этом нет ничего потенциально опасного”.

      Однако это не значит, что врач поощряет делать рентген-снимки. Однако если каждый чих ребенка у вашего врача является поводом отправить на рентген, то стоит подумать не о вредности рентгена, а о вредности врача. Стоит подыскать более опытного специалиста.

      Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені

      Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи

      Евгений Комаровский обращает внимание на то, что человека окружает радиация. Поэтому привычный полет на самолете в течение часа – это примерное количество радиации для человека, что и один рентгеновский снимок.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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