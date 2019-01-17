Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача
Современная медицинская наука предлагает немало методов, которые помогают вовремя выявлять заболевания, среди них и рентгенография.
Врач Евгений Комаровский объяснил, вредит ли здоровью ребенка рентгенография.
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Однако это не значит, что врач поощряет делать рентген-снимки. Однако если каждый чих ребенка у вашего врача является поводом отправить на рентген, то стоит подумать не о вредности рентгена, а о вредности врача. Стоит подыскать более опытного специалиста.
Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи
Евгений Комаровский обращает внимание на то, что человека окружает радиация. Поэтому привычный полет на самолете в течение часа – это примерное количество радиации для человека, что и один рентгеновский снимок.
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