Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача

Современная медицинская наука предлагает немало методов, которые помогают вовремя выявлять заболевания, среди них и рентгенография.

Врач Евгений Комаровский объяснил, вредит ли здоровью ребенка рентгенография.

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Детский врач Евгений Комаровский “Современные рентген-аппараты дают вполне умеренные облучения и никакого реального риска для здоровья детей нет. Родители должны понимать, что если вы должны были сделать ребенку один или два рентген-снимка в течение года, даже если нужно было сделать 6 снимков за полгода, то в этом нет ничего потенциально опасного”.

Однако это не значит, что врач поощряет делать рентген-снимки. Однако если каждый чих ребенка у вашего врача является поводом отправить на рентген, то стоит подумать не о вредности рентгена, а о вредности врача. Стоит подыскать более опытного специалиста.

Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи

Евгений Комаровский обращает внимание на то, что человека окружает радиация. Поэтому привычный полет на самолете в течение часа – это примерное количество радиации для человека, что и один рентгеновский снимок.

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