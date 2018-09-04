Насколько домашние любимцы похожи на своих хозяев: забавная фотоподборка
Часто домашние любимцы имеют невероятную схожесть с их владельцами. Фотограф Хидрели Диао из Бразилии решил показать это в серии забавных снимков.
Художники часто выбирают для своего творчества необычные проявления. Так, бразильский фотограф, особо любящий собак, решил создавать портреты домашних любимцев и их хозяев. Однако делает это художник оригинально и забавно, передает BoredPanda.
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Хидрели Диао отдельно фотографирует людей и животных. При этом владельцы домашних любимцев полностью воспроизводят позу, в которой их собаки позировали перед камерой. Объединив два снимка, бразилец показывает сходство обоих героев снимке.
Сейчас в подборке фотографа есть 25 таких работ, Хидрели поместил в фотоподборку "Вы выглядите так, как ваша собака". Забавные портреты не могут не вызвать улыбку у зрителей, поэтому уже покорили сеть.
Работы бразильского фотографа
Насколько собаки похожи на своих владельцев
Забавный фотопроект
Собаки и их владельцы
Курьезная фотоподборка
Владельцы собак и их домашние любимцы
Фотоподборка "Вы выглядите, как ваша собака"
Проект бразильского фотографа
Смешные фотосравнения