Насколько домашние любимцы похожи на своих хозяев: забавная фотоподборка

Часто домашние любимцы имеют невероятную схожесть с их владельцами. Фотограф Хидрели Диао из Бразилии решил показать это в серии забавных снимков.

Художники часто выбирают для своего творчества необычные проявления. Так, бразильский фотограф, особо любящий собак, решил создавать портреты домашних любимцев и их хозяев. Однако делает это художник оригинально и забавно, передает BoredPanda.

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Хидрели Диао отдельно фотографирует людей и животных. При этом владельцы домашних любимцев полностью воспроизводят позу, в которой их собаки позировали перед камерой. Объединив два снимка, бразилец показывает сходство обоих героев снимке.

Сейчас в подборке фотографа есть 25 таких работ, Хидрели поместил в фотоподборку "Вы выглядите так, как ваша собака". Забавные портреты не могут не вызвать улыбку у зрителей, поэтому уже покорили сеть.



Работы бразильского фотографа

Насколько собаки похожи на своих владельцев



Забавный фотопроект



Собаки и их владельцы



Курьезная фотоподборка

Владельцы собак и их домашние любимцы

Фотоподборка "Вы выглядите, как ваша собака"



Проект бразильского фотографа