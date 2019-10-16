Насколько качественный новый законопроект о судебной реформе: вернет ли он доверие украинцев

Возвращение доверия к суду зависит не только от качества законопроекта, но и от практик производства и положений законодательства. Существовавшего еще до голосования.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по Конституционному праву Богдан Бондаренко.

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"Что касается того, как я оцениваю этот законопроект. Лично у меня есть две точки зрения по этому поводу. Первая – положительная, которая связана с тем, что весь комитет смог организовать реальные обсуждения по этому законопроекту. То есть было не одно заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором представители различных точек зрения могли высказать свое мнение. Это очень важно для вопроса перезапуска судебной власти", – объяснил Богдан Бондаренко.



Богдан Бондаренко

Эксперт рассказал, что с другой стороны он не является сторонником перезапуска системы. Его точка зрения связана с тем, что гораздо важнее вопрос выполнения и установки практик того же Высшего совета правосудия и привлечения к дисциплинарной ответственности судей, чем новый перезапуск.

Основной тезис: Высшая квалификационная комиссия будет перезагружена. Правила по которым она перезагружается более или менее понятны, но мне надо дождаться конечного текста законопроекта, который будет отправлен на подпись президенту,

– сообщил Бондаренко.

"Мы понимаем, что те временные рамки, заданные, прекращают полномочия действующей высшей квалификационной комиссии судей сразу же. Это означает, что продлится кадровый голод на судейских должностях. Основная проблема, о которой говорили, это уменьшение количества судей Верховного суда. Это большая беда. Мы не можем сравнивать себя полностью с верховным судом США, у которого действительно 9 судей", – добавил эксперт по Конституционному праву Богдан Бондаренко.