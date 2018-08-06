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Насколько меньше люди спят из-за интернета

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Насколько меньше люди спят из-за интернета
Насколько меньше люди спят из-за интернета / titanfx.com

Ученые провели исследования и установили, что из-за высокоскоростного интернета люди меньше спят.

Результаты обнародовали в Journal of Economic Behavior and Organization.

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Исследование показало, что люди, которые пользовались широкополосным интернетом, на 25 минут меньше отдыхали.
А вот люди, которые имели высокоскоростной интернет, спали в сутки как минимум шесть часов на 25% чаще, чем те, кто не имел доступа к Сети.

Более выраженный сон у людей в возрасте от 18 до 30 лет. Разница во времени достигает 70 минут.

Доступ к интернету влияет и на качество сна. Люди, которые пользовались интернетом, чаще просыпались и не были довольны своим сном.

via GIPHY

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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