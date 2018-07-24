Насколько мощный смартфон Xiaomi Mi Max 3: эксперты провели тест

Новый смартфон от Xiaomi – Mi Max 3, который представили 19 июля, прошел тест на бенчмарке AnTuTu. Устройство получило средний показатель среди смартфонов.

Об этом пишет gizmochina.



Так, в тесте AnTuTu Xiaomi Mi Max 3 набрал 118 741 балл, что является почти стандартным результатом для смартфона, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 636.

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Xiaomi Mi Max 3 протестировали на AnTuTu



Для сравнения, Redmi Note 5, работающий на этом же чипе, набрал чуть меньше – 115 247 баллов, а Meizu E3 – 112478 баллов.



Xiaomi Mi Max 3: обзор

Что такое бенчмарк AnTuTu?Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лиангом.

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