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      Насколько плотно заселен Киев: теперь это можно проверить онлайн

      36 Читати новину українською
      Карту плотности заселенности Киева можно посмотреть онлайн
      Карту плотности заселенности Киева можно посмотреть онлайн / Facebook

      Популярный в Украине сервис по поиску недвижимости это проект, в котором можно исследовать, насколько плотно заселены различные районы Киева.

      Проект, который запускает портал называется "ЛУН Город", и в нем будут собраны полезные для пользователей инфографики.

      Смотрите также: Сколько лет надо украинцу, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика по городам

      Осенью разработчики запустили на сайте специальную карту, с помощью которой можно проверить уровень шумового загрязнения в том или ином районе Киева.

      Теперь жилье в столице можно выбрать по плотности застройки. Можно даже рассмотреть, насколько стремительно развивается город.

      Київ щільність забудови карта ЛУННасколько плотно заселен Киев: карта

      На карте можно исследовать, когда будут заселены все новостройки в Киеве, которые сейчас строятся или только в проекте.

      По состоянию на начало 2019 года средняя цена метра квадратного в новостройках Киева составила 23 тысячи гривен за метр квадратный. Самое дешевое жилье на первичном рынке столицы можно приобрести в Деснянском и Дарницком районах города, дороже недвижимость продают в Печерском.

      24 канал писал о том, сколько лет в среднем украинцу надо откладывать деньги, чтобы накопить на собственное жилье.

      квартира нерухомість інфографікаСколько лет нужно работать на собственную квартиру: инфографика

      А Вы планируете покупать недвижимость в 2019 году?

       
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      Теги: Рынок недвижимости Строительство Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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