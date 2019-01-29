Насколько плотно заселен Киев: теперь это можно проверить онлайн
Популярный в Украине сервис по поиску недвижимости это проект, в котором можно исследовать, насколько плотно заселены различные районы Киева.
Проект, который запускает портал называется "ЛУН Город", и в нем будут собраны полезные для пользователей инфографики.
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Осенью разработчики запустили на сайте специальную карту, с помощью которой можно проверить уровень шумового загрязнения в том или ином районе Киева.
Теперь жилье в столице можно выбрать по плотности застройки. Можно даже рассмотреть, насколько стремительно развивается город.
Насколько плотно заселен Киев: карта
На карте можно исследовать, когда будут заселены все новостройки в Киеве, которые сейчас строятся или только в проекте.
По состоянию на начало 2019 года средняя цена метра квадратного в новостройках Киева составила 23 тысячи гривен за метр квадратный. Самое дешевое жилье на первичном рынке столицы можно приобрести в Деснянском и Дарницком районах города, дороже недвижимость продают в Печерском.
24 канал писал о том, сколько лет в среднем украинцу надо откладывать деньги, чтобы накопить на собственное жилье.
Сколько лет нужно работать на собственную квартиру: инфографика
А Вы планируете покупать недвижимость в 2019 году?
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